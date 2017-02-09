Кремль объяснил причину непреднамеренного удара ВКС в Сирии

Причиной непреднамеренного авиаудара ВКС России в Сирии стала несогласованность координат в ходе операции в районе города Эль-Баба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин информировал участников совещания (с Советом безопасности — прим. «Ленты.ру») о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом. Рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что в четверг состоялся разговор между начальниками генштабов России и Турции, в ходе которого было решено экстренно усовершенствовать механизм согласования совместных действий в Сирийской Арабской республике.

Лидеры России и Турции в ходе телефонного разговора договорились наращивать координацию военных действий против членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В четверг стало известно, что трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России на севере Сирии.