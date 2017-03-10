Турция создаст инфраструктуру для обслуживания карт «Мир»

Турция создаст у себя инфраструктуру для обслуживания банковских карт российской системы «Мир». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета сотрудничества между Россией и Турцией, сообщает ТАСС.

По его словам, активизации двусторонних экономических связей способствовало бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах.

Путин добавил, что создание в Турции инфраструктуры для обслуживания карт «Мир» станет конкретным шагом в этом направлении.

В начале февраля стало известно, что турецкий Denizbank, являющийся дочерней структурой Сбербанка, начал работать с рублями. В банкоматах компании по всей Турции теперь можно снять или положить наличные в российской валюте. В Denizbank россиянам отныне также предоставляют возможность взять рублевую ипотеку на срок до десяти лет или краткосрочный займ.

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30 января Denizbank заявил, что готовится к эмиссии карты «Мир». Заявлялось, что идет обсуждение технической стороны проекта и четкие сроки эмиссии пока не определены.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.