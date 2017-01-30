В Турции начнут принимать карты «Мир»

Турецкая «дочка» Сбербанка — Denizbank — готовится к эмиссии карт «Мир». Об этом в понедельник, 30 января, заявил председатель правления Denizbank Хакан Атеш, сообщает Rambler News Service.

Он подчеркнул, что не видит каких-либо экономических или политических препятствий для этого на территории Турции. «Мы работаем над этим с Национальной системой платежных карт (НСПК). Мы уже реализовали подобный проект с Китаем, почему бы не сделать с Россией?» — сказал Атеш.

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Сейчас идет обсуждение технической стороны проекта, и четкие сроки эмиссии пока не определены. «Не могу сказать, что это будет нескоро. До конца 2017 года нам нужно кое-что сделать в плане IT с обеих сторон», — сказал председатель правления Denizbank.

В настоящее время участниками НСПК могут быть только российские банки. Поправки, позволяющие иностранным банкам становиться участниками системы, внесены в Госдуму. В ноябре 2016 года Минфин России занялся подготовкой законопроекта, который позволит продвигать российские платежные карты «Мир» на зарубежные рынки. Тогда же Россия и Турция обсуждали возможность организации торгов валютной парой рубль-лира на Московской бирже, а также сотрудничество платежных систем двух стран.

В августе министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.