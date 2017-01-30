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В Госдуме назвали карту «Мир» важнейшим имиджевым проектом России

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Выпуск карты «Мир» за рубежом является важнейшим имиджевым проектом России. Об этом в понедельник, 30 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По его словам, финансовая отдача от эмиссии карт за границей на данном этапе может быть незначительной.

Парламентарий уверен, что в будущем возможен выпуск карт «Мир» и в других странах. «Я думаю, что это не столько бизнес-проект, сколько имиджевый проект. Задача — отчитаться, что идет движение в разных географических направлениях. То что карта де-факто существует, это хорошо. Везде где присутствуют филиалы и дочки наших банков, появится возможность выпускать такие карты», — отметил он.

«Другой вопрос — экономическая эффективность подобных проектов. Необходимо привлекать клиентов при помощи внедрения разнообразных продуктов, например, накопления баллов, которые существуют у российских банков. Причем делать это нужно и внутри страны, чтобы популяризовать карту», — подчеркнул депутат.

Ранее 30 января стало известно, что турецкая «дочка» Сбербанка — Denizbank — готовится к эмиссии карт «Мир». Сейчас идет обсуждение технической стороны проекта, и четкие сроки выпуска пока не определены.

В настоящее время участниками Национальной системы платежных карт (НСПК) могут быть только российские банки. Поправки, позволяющие иностранным банкам становиться участниками системы, внесены в Госдуму.

НСПК начала работать в России 1 апреля 2015 года. Требования о создании такой системы появились в середине 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

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