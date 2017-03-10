Эрдоган оценил выгоду от снятия российских санкций

Товарооборот между Россией и Турцией может достигнуть 100 миллиардов долларов в год, если Москва отменит экономические санкции в отношении Анкары. Такую оценку в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сделал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия полностью ликвидирует экономические ограничения, которые действуют в отношении нашей страны. Тогда есть вероятность достигнуть торгового оборота в размере 100 миллиардов долларов», — приводит агентство его слова.

10 марта Россия сняла запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи, а также гвоздик из Турции.

В октябре 2016 года РФ также разрешила ввозить некоторые турецкие фрукты — эмбарго отменили на свежие и сушеные апельсины, свежие и сушеные мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы.

Москва ввела запрет на ввоз некоторой сельхозпродукции и продовольствия из Турции с 1 января 2016 года. Такое решение было принято на фоне резко обострившихся отношений Москвы и Анкары после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика в Сирии в ноябре 2015-го.