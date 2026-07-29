Раскрыто совершенно новое устройство Apple

Bloomberg: Apple выпустит умные очки в июне 2027-го — они поступят в продажу до конца года

Корпорация Apple запланировала выпуск своих первых смарт-очков через год. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно обозревателю агентства Марку Гурману, умные очки являются одним из самых амбициозных проектов американской компании. Как объяснил инсайдер, у фирмы есть на них долгосрочные планы — девайс анонсируют не раньше июня 2027-го, а в продаже совершенно новое устройство появится до конца года.

Модель уже имеет кодовое наименование N50. Устройство будет оснащено экранами, камерами и прочими сенсорами. Гурман отметил, что в настоящий момент Apple пытается решить несколько задач, связанных с гаджетом. В том числе, фирме придется разработать носимое устройство, легальность которого не будет вызывать вопросов у контролирующих органов.

Марк Гурман пояснил, что одни из первых очков на рынке — Google Glass — запрещали во многих штатах США из-за того, что с их помощью можно было вести тайную видеозапись. Поэтому очки Apple наверняка будут оснащены индикатором, указывающим на то, что ведется видеосъемка. Кроме того, американскому IT-гиганту придется решить ряд технических проблем.

В конце июля журналисты издания BGR заявили, что смартфоны Apple отличаются длительной поддержкой, которой нет у большинства телефонов на Android. Также они дороже оцениваются на вторичном рынке.