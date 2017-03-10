Россия сняла запрет на ввоз лука и гвоздик из Турции

Правительство России сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи, а также гвоздик из Турции. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщается на сайте кабинета министров.

«Подписанным постановлением из перечня (запрещенной к ввозу продукции) исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров», — говорится в справке к документу.

В октябре 2016 года Россия разрешила ввозить некоторые турецкие фрукты. Эмбарго отменили на свежие и сушеные апельсины, свежие и сушеные мандарины, персики и нектарины, абрикосы, сливы.

Россия ввела запрет на ввоз некоторой сельхозпродукции и продовольствия из Турции с 1 января 2016 года. Такое решение было принято на фоне резко обострившихся отношений Москвы и Анкары после уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика в Сирии в ноябре 2015 года.