Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в Европе участились призывы к диалогу с Россией для урегулирования украинского кризиса.
«Они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране "стратегическое поражение". Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — указал он.
Ранее сообщалось, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине.