В МИД России заявили о о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине

Галузин заявил о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине

Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Европе участились призывы к диалогу с Россией для урегулирования украинского кризиса.

«Они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране "стратегическое поражение". Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — указал он.

Ранее сообщалось, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине.