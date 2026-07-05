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04:49, 5 июля 2026Мир

В МИД России заявили о о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине

Галузин заявил о неспособности Европы предложить конструктивные идеи по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа сегодня едва ли способна предложить конструктивные идеи по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Европе участились призывы к диалогу с Россией для урегулирования украинского кризиса.

«Они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране "стратегическое поражение". Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — указал он.

Ранее сообщалось, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине.

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