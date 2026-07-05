Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса

Ушаков рассказал, что Путин заявил Трампу об обязательном взятии всего Донбасса

Российская армия возьмет все укрепленные районы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся, заявил президент РФ Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу в телефонном разговоре. Об этом рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что установление контроля над Константиновкой, которую он назвал одним из ключевых укрепрайонов ВСУ, стало важным шагом на пути к освобождению всей территории ДНР.

«И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», — отметил Ушаков.

Освобожденную Константиновку назвали главным городом-крепостью ВСУ. 3 июля стало известно, что она занята Российской армией.