Россияне заявили об опасности посещения Турции после убийства посла

Большинство россиян в ходе опроса заявили, что посещать Турцию сейчас, после убийства посла Андрея Карлова, стало в той или иной степени опасно. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте исследовательского центра «Ромир».

Такой ответ дали 76 процентов респондентов. Нейтрального мнения придерживаются 17 процентов участников опроса. Шесть процентов считают, что путешествия в Турцию безопасны.

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Данное исследование было проведено среди тысячи человек, проживающих в российских городах.

Во вторник, 20 декабря, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что убийство посла потрясло туроператоров. Эксперт пояснила, что компании опасаются падения потока путешественников и угрозы закрытия направления.

В тот же день замглавы МИД России Олег Сыромолотов призвал отправляющихся в Турцию граждан серьезно обдумать все риски такой поездки.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Галерее современного искусства в Анкаре 19 декабря. Бывший офицер турецкой полиции выстрелил дипломату в спину. Преступник вскоре после этого был ликвидирован силовиками.

