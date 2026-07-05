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04:31, 5 июля 2026Экономика

Назван примерный размер маткапитала в 2027 году

Депутат Говырин заявил, что маткапитал в 2027 году может составить 767 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В 2027 году размер материнского капитала может вырасти примерно до 767 тысяч рублей на первого ребенка, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2 процента. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — отметил он.

Он уточнил, что для семей, уже оформивших материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго предусмотрена дополнительная выплата в размере около 247 тысяч рублей.

Парламентарий добавил, что для семей, которые ранее не получали материнский капитал, максимальный размер выплаты при рождении второго ребенка может составить почти 1 миллион 13 тысяч рублей.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить размер маткапитала. По мнению специалистов, ориентироваться при этом стоит на социальную норму жилья — 18 квадратных метров на человека.

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