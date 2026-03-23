12:46, 23 марта 2026

Размер материнского капитала в России предложили увеличить

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Размер материнского капитала в России нужно увеличить и ориентироваться при этом стоит на социальную норму жилья — 18 квадратных метров на человека. Такую инициативу выдвинул председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что при нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров. По словам эксперта, большинство (67 процентов) семей используют средства из маткапитала на улучшение жилищных условий. Так что эффективность программы нужно оценивать именно исходя из стоимости квадратного метра.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин говорил, что с 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями. Депутат объяснил, что речь идет об организациях, где сто процентов долей уставного капитала находится в собственности региона, причем в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.

