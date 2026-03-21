В Госдуме сообщили о новой возможности улучшения жилья с использованием маткапитала

Чаплин: С 2026 года маткапитал разрешено направлять на погашение жилищных займов

С 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. О новой возможности депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Семьи, планирующие улучшить жилищные условия с использованием материнского капитала, получили дополнительную возможность. С 2026 года средства сертификата разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями, которые полностью принадлежат субъектам Российской Федерации», — поделился Чаплин.

Депутат объяснил, что речь идет об организациях, где сто процентов долей уставного капитала находится в собственности региона, причем в каждом субъекте может действовать только одна такая структура.

Теперь маткапиталом можно оплатить первоначальный взнос по такому займу, погасить основной долг или проценты — условия приравнены к тем, которые действуют при взаимодействии с банками Никита Чаплин член комитета Госдумы по бюджету и налогам

«Это решение расширяет круг организаций, где семьи могут воспользоваться государственной поддержкой для приобретения жилья, особенно в тех регионах, где развиваются собственные ипотечные программы», — отметил Чаплин.

При этом депутат напомнил, что важно помнить о действующих размерах материнского капитала после индексации 1 февраля 2026 года.

«На первого ребенка выплата составляет 728 921 рубль. Если семья не получала сертификат на первого ребенка, при рождении второго сумма составит 963 243 рубля. В случае когда сертификат на первого ребенка уже оформлен, доплата за второго составляет 234 321 рубль. Кроме того, действует дополнительная мера поддержки: при рождении третьего или последующих детей государство предоставляет 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, и эти средства также можно использовать в рамках новых правил», — добавил он.

Ключевое преимущество, по словам политика, остается неизменным: для направления средств на погашение жилищных кредитов и займов не нужно ждать, пока ребенку исполнится три года.

«Распорядиться сертификатом можно сразу после рождения или усыновления. Приобретаемое жилье должно находиться на территории России, быть пригодным для постоянного проживания, а оформлять его необходимо в общую долевую собственность всех членов семьи», — поделился Чаплин.

Семьям, которые планируют использовать эту возможность, рекомендую заранее уточнить в своем регионе, создана ли такая микрокредитная компания и на каких условиях она предоставляет займы. Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно через портал Госуслуг, в отделении Социального фонда или непосредственно в самой организации, если с фондом заключено соглашение об информационном обмене Никита Чаплин член комитета Госдумы по бюджету и налогам

Ранее стало известно, что депутаты Белгородской области рассмотрят законопроект, расширяющий список целей, на которые можно потратить средства маткапитала.

В настоящее время право на региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей имеют семьи с тремя и более детьми. Перечень целей для его использования ограничен, однако из-за проблем с отоплением, водоснабжением и электроэнергией необходимость в нем увеличилась.