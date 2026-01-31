Ужесточение семейной ипотеки, рост маткапитала и новые правила возврата техники. Что изменится в России с 1 февраля?

В России 1 февраля 2026 года на 5,6 % проиндексируют маткапитал

В России с 1 февраля вступает в силу ряд изменений, которые затронут миллионы граждан. В частности, материнский капитал и еще четыре десятка социальных пособий будут проиндексированы, а правила выдачи семейной ипотеки и возврата некачественных технически сложных товаров, к которым, среди прочего, относится техника, ужесточены. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Маткапитал снова вырастет

Размер маткапитала с 1 февраля, как обычно, проиндексируют. Эту выплату увеличивают ежегодно исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В этот раз рост составит 5,6 процента. В результате за рождение первого ребенка семья получит почти 729 тысяч рублей, а после появления второго и последующих детей (если не получала материнский капитал после рождения первенца) — 963,2 тысячи. При этом при рождении второго ребенка семья сможет получить 234,3 тысячи рублей, если ранее уже получала маткапитал.

В 2026 году 974 189 рублей составит максимальная сумма маткапитала

Если семья уже потратила часть средств материнского капитала, остаток будет увеличен на те же 5,6 процента. Иными словами, если после 1 февраля у родителей остается неизрасходованная часть выплаты, то она тоже вырастет. Чтобы самостоятельно высчитать остаток после индексации, нужно умножить имеющуюся сумму на 1,056.

Другие детские пособия тоже поднимут

Ежемесячная компенсация по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, а также ряд других выплат семьям с детьми тоже будут проиндексированы с 1 февраля.

Фото: Natalie Zepp Photography / Shutterstock / Fotodom

Например, единовременное пособие при рождении ребенка возрастет почти до 28,5 тысячи рублей, а выплаты россиянкам, имеющим звание «Мать-героиня», — до 76,5 тысячи рублей.

Повышение выплат также ждет ветеранов, чернобыльцев и инвалидов

Тем же постановлением правительства с 1 февраля повышается на 5,6 процента размер еще нескольких десятков разного рода социальных выплат, пособий и компенсаций. Всего их в списке вместе с перечисленными выше — более 40.

Среди выплат, на которые распространяется индексация, в частности, ежемесячные пособия ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также инвалидам всех трех групп.

Правила выдачи семейной ипотеки ужесточат

С 1 февраля произойдет существенное изменение в правилах выдачи льготной семейной ипотеки. Теперь супругам нельзя брать по отдельному льготному кредиту. По новым правилам они должны будут выступать в качестве созаемщиков по одному договору.

Если доходов семьи не хватает для одобрения кредита, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Как пояснили в Министерстве финансов, нововведение призвано сократить число злоупотреблений и сделать государственную поддержку семей более адресной. Изменения направлены на то, чтобы помочь в первую очередь тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, отметили в ведомстве.

За возврат некачественных технически сложных товаров покупателям начнут платить меньше

Вступают в силу новые правила возврата некачественных технически сложных товаров: к ним относятся автомобили, компьютеры, смартфоны, фото- и видеокамеры, бытовая техника. До сих пор покупателю можно было требовать от продавца вернуть не только стоимость неудачной покупки, но и разницу с ценой нового аналогичного товара. С 1 февраля будет учитываться фактический износ и год выпуска технически сложной продукции.

Иными словами, если покупатель захочет вернуть, например, некачественный смартфон, приобретенный год назад, ему выплатят не стоимость новой аналогичной модели, а текущую рыночную цену такого же бывшего в употреблении девайса

Полномочия правительства в сфере электроэнергетики расширят

С начала февраля расширяются полномочия правительства в сфере электроэнергетики, которые связаны, в частности, с введением специальных режимов. В законодательстве, касающемся этой сферы, уточняется ряд понятий, а также вводятся новые — например, «программа по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса». Ее будут утверждать высшие органы исполнительной власти регионов.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В начале 2026 года некоторые регионы столкнулись с проблемами в энергетике из-за непогоды. В частности, в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого оба города почти полностью остались без энергоснабжения. Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, намерзшего на проводах из-за беспрецедентных погодных условий