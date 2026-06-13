Власти Афганистана решили подавить оружием протест женщин

AFP: Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин

Власти Афганистана стянули военную технику к Герату после протестов из-за ограничений для женщин Об этом сообщает AFP.

Афганские власти перебросили дополнительные силы безопасности и военную технику к городу Герат, где в течение нескольких дней продолжались протесты против новых ограничений для женщин. Местные жители рассказали агентству, что с четверга в городе началось развертывание силовиков, которые в том числе проверяют телефоны граждан.

Журналист AFP в пятницу, 12 июня, наблюдал военные машины, патрулирующие районы по всему Герату, а также вооруженных полицейских и дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых дежурили сотрудники разведки.

По словам одного из местных жителей, люди отказались от планов проводить демонстрации.

В конце марта стало известно, что Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов.В январе-феврале 2026 года объем двусторонней торговли РФ и Афганистана вырос в 2,6 раза, прибавив 162,9 процента.