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09:05, 13 июня 2026Мир

Власти Афганистана решили подавить оружием протест женщин

AFP: Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Khara / Reuters

Власти Афганистана стянули военную технику к Герату после протестов из-за ограничений для женщин Об этом сообщает AFP.

Афганские власти перебросили дополнительные силы безопасности и военную технику к городу Герат, где в течение нескольких дней продолжались протесты против новых ограничений для женщин. Местные жители рассказали агентству, что с четверга в городе началось развертывание силовиков, которые в том числе проверяют телефоны граждан.

Журналист AFP в пятницу, 12 июня, наблюдал военные машины, патрулирующие районы по всему Герату, а также вооруженных полицейских и дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых дежурили сотрудники разведки.

По словам одного из местных жителей, люди отказались от планов проводить демонстрации.

В конце марта стало известно, что Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов.В январе-феврале 2026 года объем двусторонней торговли РФ и Афганистана вырос в 2,6 раза, прибавив 162,9 процента.

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