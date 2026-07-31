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Силовые структуры
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17:51, 31 июля 2026 (обновлено: 18:00, 31 июля 2026)Силовые структуры

Обвинение запросило изъять апартаменты за десятки миллионов рублей у российского блогера

Обвинение запросило изъятие апартаментов за ₽46 млн в «Москва-Сити» блогера Гасанова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Обвинение запросило изъять в доход государства апартаменты российского блогера-миллионника Гусейна Гасанова в «Москва-Сити». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о нежилом помещении стоимостью 46 миллионов 790 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Гасанов обвиняется в отмывании денег. Для него запросили шесть лет колонии и штраф в размере 155 миллионов рублей. Свою вину по делу он не признал.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей. При этом почти половину из них он якобы легализовал через куплю-продажу апартаментов в «Москва-Сити». На данный момент Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск. По некоторым данным, он проживает в Азербайджане.

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