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17:56, 31 июля 2026 (обновлено: 18:07, 31 июля 2026)Культура

Автора мема «Ну ничего страшного» рэпера Зипулю мобилизовали в ВСУ

Украинского артиста МС Зипулю мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на задержку в развитии
Андрей Шеньшаков

Кадр: @zip.zipulia_production

Украинского рэпера МС Зипулю (настоящее имя Андрей Посысаев), прославившегося мемом «Ну ничего страшного», призвали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом близкие артиста сообщили на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В тексте публикации отмечается, что Андрея забрали в ВСУ незаконно, так как у него есть проблемы с психическим развитием.

«"Прошел" ВВК за пять минут, годен. Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. Оформить инвалидность или диагноз он не смог», — гласит публикация.

Известный по короткой строчке своего трека «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу-тяу» рэпер проживал в Киеве. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Ранее украинский рэпер Kyivstoner, который дружил с Бастой и жил в Москве, ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье.

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