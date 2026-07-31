Автора мема «Ну ничего страшного» рэпера Зипулю мобилизовали в ВСУ

Украинского артиста МС Зипулю мобилизовали в ряды ВСУ, несмотря на задержку в развитии

Украинского рэпера МС Зипулю (настоящее имя Андрей Посысаев), прославившегося мемом «Ну ничего страшного», призвали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом близкие артиста сообщили на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В тексте публикации отмечается, что Андрея забрали в ВСУ незаконно, так как у него есть проблемы с психическим развитием.

«"Прошел" ВВК за пять минут, годен. Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. Оформить инвалидность или диагноз он не смог», — гласит публикация.

Известный по короткой строчке своего трека «Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу-тяу» рэпер проживал в Киеве. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Ранее украинский рэпер Kyivstoner, который дружил с Бастой и жил в Москве, ответил на обвинения в подготовке атаки дронов на предприятие в Подмосковье.