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17:54, 31 июля 2026 (обновлено: 18:03, 31 июля 2026)Россия

В России назвали цель первого с начала СВО удара по американскому заводу в Киеве

Военный эксперт Кнутов: Удар России по американскому заводу в Киеве — сигнал для США
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар российских военных по американскому заводу по производству дронов в Киеве, который стал первым с начала специальной военной операции (СВО), — предупреждение для США. Так атаку на предприятие объяснил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.

«Удар по заводу, где производятся беспилотники, в том числе с элементами искусственного интеллекта, это не просто предупреждение США, а линия, которой мы теперь будем придерживаться», — указал аналитик.

По его словам, удар по американскому заводу является серьезным сигналом для Вашингтона. Россия такими мерами говорит, что размещать подобные предприятия на территории Украины не стоит, заявил Кнутов.

Об ударе российских военнослужащих по заводу США в Киеве СМИ начали писать 31 июля. Оказалось, что предприятие принадлежит американской компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр. По информации источников западных медиа, на заводе производились высокоточные дроны для нанесения «глубоких» ударов с системами наведения, которые устойчивы к российским сигналам радиопомех.

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