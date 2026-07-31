Назван заинтересованный в миграционном кризисе в Европе лидер

Профессор Пачини: Трамп заинтересован в миграционном кризисе в Испании

Президент США Дональд Трамп заинтересован в миграционном кризисе в Испании и всей Европе, так как Мадрид является активным критиком Израиля. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Соединенные Штаты и Израиль — одно и то же. Трамп предпринял несколько попыток освободиться от Израиля, но без реального успеха. США выигрывают от дестабилизации Европы, а для Израиля это гарантирует укрепление своих позиций по отношению к Европе», — сказал исследователь.

Пачини подчеркнул, что Европа может проиграть от этого кризиса, так как проблема мигрантов и споры на этой почве лишат субъектности державы региона.

Ранее испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу. При этом Трамп многократно критиковал испанское руководство за проводимую внешнюю политику. Например, 8 июля он раскритиковал королевство за нежелание тратить средства на оборону, назвав Испанию «безнадежным случаем».