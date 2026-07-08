Трамп обрушился с критикой на страну НАТО

Трамп: Мы больше не хотим вести с Испанией никакой торговли

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить торговлю с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами. Его слова передает Fox News.

По его словам, причиной стали действия Мадрида в рамках НАТО и недостаточный, по мнению Вашингтона, вклад страны в деятельность альянса.

«Испания — безнадежный случай. Мы больше не хотим вести с Испанией никакой торговли. Испания — ужасный партнер по НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Прекратите всю торговлю с Испанией», — сказал американский лидер

Ранее Трамп раскритиковал предшественников за неспособность добиться от стран НАТО повышения военных расходов и похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за лесть.