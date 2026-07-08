Трамп похвалил генсека НАТО Рютте за лесть

Трамп раскритиковал предшественников и похвалил Рютте за лесть

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предшественников за неспособность добиться от стран НАТО повышения военных расходов и похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за лесть. Слова американского лидера прозвучали на встрече с генсеком альянса перед рабочей сессией саммита в Анкаре. Трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Если бы у [Джо] Байдена было больше мозгов, он бы сказал им платить больше. Но он этого не сделал. Так же как [Барак] Обама — это должно было произойти много лет назад, но Обама этого не сделал, Байден этого не сделал, и [Джордж] Буш, откровенно говоря, тоже этого не сделал», — заявил Трамп.

Рютте немедленно вклинился со словами: «Но теперь именно благодаря вам это произошло. Вы сделали то, что еще Эйзенхауэр пытался сделать, — уравнять военные расходы Европы и США. Ни один из президентов США не достиг этого успеха, вы стали первым». «Вот за это я его и люблю», — похвалил генсека Трамп.

Ранее Трамп заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана, а также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса. Отдельно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Испании, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с Мадридом торговые отношения. По словам Трампа, Испания плохо относится к союзникам по НАТО, в том числе к генсеку альянса Марку Рютте.