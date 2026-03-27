09:47, 27 марта 2026Экономика

В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

Спецпредставитель по Афганистану Кабулов подтвердил факт переговоров о мигрантах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов, по такому вопросу осуществляются профильные контакты. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

По его словам, Москва в первую очередь руководствуется экономической целесообразностью использования иностранной рабочей силы и положениями миграционного законодательства.

До этого о возможном привлечении мигрантов из Афганистана к сельскохозяйственным работам говорил посол страны в России Хассан Гуль Хассан. Он выразил надежду, что спрос на рабочую силу из Афганистана возникнет и в других отраслях российской экономики.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что завоз трудовых мигрантов из Афганистана может быть выгоден тем, кто желает производить в России наркотики. По его словам, нынешние власти страны фактически раздавили преступную отрасль, и теперь наркобаронам нужно найти новое место.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян рассказал, что первые мигранты из южноазиатской республики уже прибыли на работу. В то же время он выразил сомнения, что миграция по этому направлению в ближайшее время станет массовой из-за имеющихся организационных проблем.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Американцам обещано унижение

    Названы самые заснеженные регионы России

    Хирург показал 21-летнюю россиянку с весом в 200 килограммов перед операцией

    Подсчитаны потери США в конфликте с Ираном

    Все новости
