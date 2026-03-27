В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

Спецпредставитель по Афганистану Кабулов подтвердил факт переговоров о мигрантах

Россия обсуждает с Афганистаном возможность привлечения трудовых мигрантов, по такому вопросу осуществляются профильные контакты. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.

По его словам, Москва в первую очередь руководствуется экономической целесообразностью использования иностранной рабочей силы и положениями миграционного законодательства.

До этого о возможном привлечении мигрантов из Афганистана к сельскохозяйственным работам говорил посол страны в России Хассан Гуль Хассан. Он выразил надежду, что спрос на рабочую силу из Афганистана возникнет и в других отраслях российской экономики.

Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что завоз трудовых мигрантов из Афганистана может быть выгоден тем, кто желает производить в России наркотики. По его словам, нынешние власти страны фактически раздавили преступную отрасль, и теперь наркобаронам нужно найти новое место.

Ранее посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян рассказал, что первые мигранты из южноазиатской республики уже прибыли на работу. В то же время он выразил сомнения, что миграция по этому направлению в ближайшее время станет массовой из-за имеющихся организационных проблем.