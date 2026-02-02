Депутат Госдумы назвал тайный смысл завоза мигрантов из Афганистана

Депутат Делягин заподозрил наркобаронов в желании завезти рабочих из Афганистана

Ожидающийся завоз трудовых мигрантов из Афганистана может быть выгоден тем, кто желает производить в России наркотики. Такое предположение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, нынешний Кабул «раздавил практически основную отрасль, которая была специализацией Афганистана на международной арене», то есть выращивание опийного мака. Однако в России, заметил депутат, ни один крупный наркобарон не посажен в тюрьму и не отдан под суд.

«Так что, возможно, речь идет о том, что кому-то нужно перенести традиционные афганские виды деятельности, хозяйственной деятельности», — предположил Делягин.

Ранее посол Афганистана в Москве Гуль Хасан указал, что Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры. Он отметил, что первые переговоры принесли позитивные результаты. Дипломат не уточнил, какая именно российская отрасль может заинтересоваться профессионалами из Афганистана и в каком количестве.