Россиянам пообещали прибытие мигрантов из Афганистана

Посол в России Хасан рассказал о переговорах по завозу мигрантов из Афганистана

Россия ведет переговоры с Афганистаном о привлечении трудовых мигрантов. О такой дискуссии в интервью ТАСС рассказал посол этой страны в Москве Гуль Хасан, подчеркнувший, что Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры.

«Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — подчеркнул дипломат. Он также напомнил, что у Афганистана молодое население и правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов.

Ранее директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев рассказал, что трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали слишком дорогими для российских нанимателей, поэтому они ищут им замену на нетрадиционных направлениях.

Одной из перспектив остается завоз рабочих из Индии. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предположил, что в 2026 году в страну приедет порядка 40 тысяч индийских рабочих.

В ноябре обсуждение завоза мигрантов из Афганистана подтверждали в Татарстане. Впрочем, в российской республике утверждают, что никаких конкретных решений не принято, а переговоры необязательно заканчиваются результативно.