Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 2 февраля 2026Экономика

Россиянам пообещали прибытие мигрантов из Афганистана

Посол в России Хасан рассказал о переговорах по завозу мигрантов из Афганистана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Россия ведет переговоры с Афганистаном о привлечении трудовых мигрантов. О такой дискуссии в интервью ТАСС рассказал посол этой страны в Москве Гуль Хасан, подчеркнувший, что Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры.

«Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — подчеркнул дипломат. Он также напомнил, что у Афганистана молодое население и правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов.

Ранее директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев рассказал, что трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали слишком дорогими для российских нанимателей, поэтому они ищут им замену на нетрадиционных направлениях.

Одной из перспектив остается завоз рабочих из Индии. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предположил, что в 2026 году в страну приедет порядка 40 тысяч индийских рабочих.

В ноябре обсуждение завоза мигрантов из Афганистана подтверждали в Татарстане. Впрочем, в российской республике утверждают, что никаких конкретных решений не принято, а переговоры необязательно заканчиваются результативно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Пропавшие в Египте россияне нашлись в полиции и рассказали об условиях заключения

    Привычный симптом оказался возможным признаком рака

    Jetour доработал популярный внедорожник для России

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok