Названа особенность атаки украинских БПЛА на Петербург

Атаковавшие Петербург украинские беспилотники заходили на низких высотах

Атаковавшие Санкт-Петербург украинские беспилотники заходили на низких высотах, уходя таким образом из зоны видимости больших радаров. Такая особенность налета на российский город была названа в Telegram-канале «Два майора».

В посте отметили, что часть вражеских дронов шла над городской застройкой. По последним данным, над Петербургом и Ленинградской областью уничтожили свыше 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По одной из версий, дроны могли лететь на Северную столицу со стороны стран Балтии. Как утверждает Telegram-канал Mash, маршрут атаковавших Петербург беспилотников пролегал через Финский залив.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил разрушения в городе из-за налета украинских БПЛА. По его информации, есть и пострадавшие. До этого петербуржцы в соцсетях показали на видео гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах.

