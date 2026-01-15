Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:07, 15 января 2026Экономика

В России заявили о «подорожании» некоторых мигрантов

Игнатьев: Мигранты из Таджикистана и Узбекистана обходятся дороже индийских
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали обходиться российским нанимателям дороже, чем их конкуренты из Бангладеш, Китая, Индии и других стран Южной и Восточной Азии. О «подорожании» некоторых категорий иностранных работников заявил директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев, его цитирует Ura.Ru.

По словам эксперта, застройщики ищут кадры как можно дальше от России, так как пытаются удешевить производство.

«Люди из Бангладеша, Китая, Индии хотят зарабатывать в месяц 700-800 долларов. А если мы берем граждан СНГ, то есть тех самых патентников, они хотят заработать минимум 1000 и выше», — пояснил он.

Интерес к кадрам из Азии растет последние годы, так как на внутреннем рынке сложился хронический дефицит рабочих рук, заявил управляющий партнер коммуникационного агентства Ex Libris Иван Рычков. Себестоимость строительства нужно удерживать, поэтому строителей, монтажников, рабочих для промышленных и инфраструктурных объектов привлекают из стран с визовым режимом, как Бангладеш, Индия, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка.

Как заявил ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, Индия обладает огромным ресурсом трудовой силы и могла бы помочь России в этом аспекте. Дубай построен в основном индийскими рабочими, архитекторами и девелоперами, и в целом трудовая миграция для Индии — «мощный источник валютных поступлений», напомнил он.

В последние годы Россия увеличивает квоту для индийских мигрантов, но еще ни разу она не была выбрана полностью. Так, в текущем году она составляет 17,7 тысячи человек, что в 22 раза больше, чем четыре года назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok