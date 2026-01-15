В России заявили о «подорожании» некоторых мигрантов

Игнатьев: Мигранты из Таджикистана и Узбекистана обходятся дороже индийских

Трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали обходиться российским нанимателям дороже, чем их конкуренты из Бангладеш, Китая, Индии и других стран Южной и Восточной Азии. О «подорожании» некоторых категорий иностранных работников заявил директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев, его цитирует Ura.Ru.

По словам эксперта, застройщики ищут кадры как можно дальше от России, так как пытаются удешевить производство.

«Люди из Бангладеша, Китая, Индии хотят зарабатывать в месяц 700-800 долларов. А если мы берем граждан СНГ, то есть тех самых патентников, они хотят заработать минимум 1000 и выше», — пояснил он.

Интерес к кадрам из Азии растет последние годы, так как на внутреннем рынке сложился хронический дефицит рабочих рук, заявил управляющий партнер коммуникационного агентства Ex Libris Иван Рычков. Себестоимость строительства нужно удерживать, поэтому строителей, монтажников, рабочих для промышленных и инфраструктурных объектов привлекают из стран с визовым режимом, как Бангладеш, Индия, Китай, Вьетнам и Шри-Ланка.

Как заявил ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, Индия обладает огромным ресурсом трудовой силы и могла бы помочь России в этом аспекте. Дубай построен в основном индийскими рабочими, архитекторами и девелоперами, и в целом трудовая миграция для Индии — «мощный источник валютных поступлений», напомнил он.

В последние годы Россия увеличивает квоту для индийских мигрантов, но еще ни разу она не была выбрана полностью. Так, в текущем году она составляет 17,7 тысячи человек, что в 22 раза больше, чем четыре года назад.