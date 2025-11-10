Экономика
12:50, 10 ноября 2025Экономика

Россия собралась увеличить завоз мигрантов из Индии

Economic Times: Путин и Моди заключат договор о завозе индийских мигрантов в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели стороны подпишут соглашение о мобильности рабочей силы, что позволит Москве увеличить завоз индийских мигрантов. Об этом сообщает The Economic Times.

России необходимы рабочие руки из-за рубежа для борьбы с рекордным дефицитом рабочей силы. В настоящее время рабочих из Индии привлекают в такие сектора, как строительство и текстильная промышленность, однако перспективными направлениями остаются машиностроение и электроника, где не хватает людей.

В текущем году на Индию из общей квоты в 234,9 тысячи трудовых мигрантов пришлось 71,8 тысячи. Впрочем, по данным ФСБ, за первые три квартала действительно въехали с рабочими целями в Россию только 17,7 тысячи индийцев, что в 22 раза больше, чем в 2020-м, но в четыре раза меньше установленной верхней планки.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил увеличить квоту для иностранных работников в 2026 году на 20 процентов, до 278,9 тысячи человек. Как указали в министерстве, 92 процента от квоты составят квалифицированные специалисты для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

Помимо Индии, речь идет о таких странах, Китай, Малайзий, Бангладеш и государства Африки, то есть имеющих визовый режим с Россией. Чтобы получить доступ к этому трудовому ресурсу, отечественные компании подают на них заявки в правительство, и Минтруд на этом основании каждый год формирует квоты.

