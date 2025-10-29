Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 29 октября 2025Экономика

В правительстве предложили увеличить завоз мигрантов в Россию

«Ъ»: Минтруд предложил увеличить квоту на квалифицированных мигрантов на 20 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить квоту для иностранных работников в 2026 году на 20 процентов — до 278,9 тысячи человек. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления пишет «Коммерсантъ».

В пресс-службе ведомства объяснили, что 92 процента от квоты составляют квалифицированные специалисты для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. Оставшиеся — это неквалифицированные рабочие, занятые в тяжелых условиях труда, а также иные сотрудники — например, рабочие по уходу за животными.

Речь идет о гражданах стран, у которых с Россией установлен визовый режим, то есть, Индии, Китая, Малайзия, Бангладеш и государства Африки. Российские компании подают на них заявки в правительство, и Минтруд на этом основании каждый год формирует квоты, которые впоследствии рассматривает межведомственная комиссия.

Как отмечается в материале, квоты не отражают реального притока рабочей силы. Например, за первое полугодие 2025 года работодатели завезли только четверть от разрешенного количества, да и в целом из стран дальнего зарубежья в Россию едут все менее охотно. Статистика МВД показывает, что в 2016-2019 годах оттуда приезжали работать 120-130 тысяч трудовых мигрантов, но потом цифры сократились до 100-115 тысяч.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024

Концепция государственной миграционной политики России на 2026-2030 годы, опубликованная в середине октября, предполагает более активное развитие квотирования для перехода к организованным формам привлечения мигрантов. По данным издания, ответственность за нее передана МВД, и теперь министерство создает отдельный закон для регулирования процесса, хотя у Минтруда были свои наработки.

Концептуально новым положением должен стать план по привлечению рабочей силы. Предполагается, что уже через несколько лет целевой показатель может превысить миллион работников.

Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов заметил, что организованный набор мог бы стать удобным для крупных предприятий, но малый и средний бизнес столкнется с большим количеством неудобств. Кроме того, такой механизм увеличит коррупционные риски, поскольку ужесточает регулирование в области иностранной рабочей силы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов, однако предложил депутатам проработать соответствующий законопроект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости