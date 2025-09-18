Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов в России

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами парламентских фракций допустил отмену патентной системы для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отреагировал на предложение председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. «Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами проработать», — сказал Путин.

Миронов, в свою очередь, выразил надежду, что соответствующий законопроект депутаты примут уже в осеннюю сессию. Он отметил, что на смену патентам для мигрантов в России придет работа вахтовым методом.

Ранее Госдума поддержала правительственный законопроект, разрешающий работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также депутаты инициировали создание системы идентификации мигрантов «Мигрант ID» для «полного цифрового контроля» над ними.

