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16:44, 5 июня 2026Мир

Путин заявил о подорванном доверии из-за Запада

Путин: Западные санкции подорвали доверие к механизмам ВТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Западные санкции против России подорвали доверие к механизмам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда им было выгодно [странам Запада], они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными», — подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что нежелание Запада соблюдать установленные самим собой экономические правила приводят к ослаблению доллара и евро как мировых валют.

Ранее Путин заявил, что представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Кроме того, российский лидер обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации, указав на рост влияния стран БРИКС.

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