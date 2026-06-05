Сергей Жуков вспомнил о конфликте с группой «Иванушки International»

Сергей Жуков: «Иванушки International» отказались от записи совместного трека

Лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков вспомнил о резком отказе от сотрудничества со стороны группы «Иванушки International». Об этом он рассказал в своем канале в MAX.

По словам музыканта, он хотел записать совместный трек с коллегами, связался с продюсерами и представился. «На том конце сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: "Со всяким говном они не поют", — и короткие гудки», — поделился артист.

После жесткого отказа группа «Руки Вверх!» решила записать песню самостоятельно. Речь шла о треке «Алешка», который стал одним из самых популярных в карьере Жукова.

Ранее Жуков вспомнил, как коллектив лишился заработанных денег в 1990-х. По словам артиста, после большого гастрольного тура в 1998 году участники группы потеряли целые мешки с наличными из-за внезапного дефолта.