Путин объявил о нужности миру гибкой финансовой инфраструктуры

Путин: Миру нужна современная, гибкая финансовая инфраструктура

Миру нужна современная, гибкая финансовая инфраструктура, в которой нет рисков и преград. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию, и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмывания средств», — сказал он.

Также он добавил, что Россия занимает высокие позиции в области развития цифровых платформ для различных сфер жизни.

Ранее в ходе выступления президент сказал, что нестабильность в мире исходит из перехода от «вертикальной», где доминирует Запад, к многополярной модели. Путин подчеркнул, что мир переходит к более сложной модели, в том числе в сторону развития стран Глобального Юга.

Президент подчеркнул, что это не декларация, а объективная реальность. В названных им странах растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии.