Су-57 назвали высокоинтеллектуальным самолетом

«Ростех»: Высокоинтеллектуальный Су-57 сможет управлять БПЛА

Оборудование российского истребителя пятого поколения Су-57 позволяет пилоту управлять дронами. Особенности самолета назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Су-57 — это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что Су-57 может нести различные образцы современного и перспективного вооружения. В частности, в арсенал самолета входят малозаметные крылатые ракеты Х-69 с дальностью более 300 километров.

В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что Су-57 скоро начнет получать новый двигатель, известный как «Изделие 177». Силовая установка с тягой на форсаже до 16 тысяч килограмм-сил отличается сниженным расходом топлива.