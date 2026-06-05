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16:46, 5 июня 2026Наука и техника

Су-57 назвали высокоинтеллектуальным самолетом

«Ростех»: Высокоинтеллектуальный Су-57 сможет управлять БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Оборудование российского истребителя пятого поколения Су-57 позволяет пилоту управлять дронами. Особенности самолета назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Су-57 — это высокоинтеллектуальный самолет, способный выступать в роли воздушного командного центра, в том числе для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» подчеркнули, что Су-57 может нести различные образцы современного и перспективного вооружения. В частности, в арсенал самолета входят малозаметные крылатые ракеты Х-69 с дальностью более 300 километров.

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В июне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил, что Су-57 скоро начнет получать новый двигатель, известный как «Изделие 177». Силовая установка с тягой на форсаже до 16 тысяч килограмм-сил отличается сниженным расходом топлива.

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