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16:49, 5 июня 2026Мир

Путин рассказал о смене технологического лидера в мире

Путин: Запад перестал быть технологическим лидером в мире
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
ЦиклПутин выступает на ПМЭФ-2026

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Страны Запада перестали быть технологическим лидером в мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития, но и здесь мы видим серьезную трансформацию», — подчеркнул он.

По словам президента, странам БРИКС удалось нарастить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок. Именно это свидетельствует о постепенной смене технологического лидерства, заметил он.

При этом в нынешних условиях Запад лишь ищет поводы ввести ограничения для неконкурентной борьбы со своими оппонентами. Одним из них стал конфликт на Украине, подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин также рассказал о сохранении давления на Россию. При этом, по его словам, у страны становится шире пространство для маневра.

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