Путин рассказал о давлении на Россию

Путин: Давление на Россию сохраняется и предоставляет возможности

Давление на Россию сохраняется, но это предоставляет стране новые возможности. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, в этих условиях у страны все равно появляются новые партнерские отношения. При этом в нынешних обстоятельствах необходимо действовать быстро и прагматично.

Владимир Путин начал выступление на ПМЭФ днем 5 июня. В своей речи он уделит внимание и политическим, и экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

