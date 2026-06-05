В письме Зеленского Путину увидели провал стратегии ЕС по давлению на Россию

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, обличает провал европейской стратегии по давлению на Москву. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.
«Это письмо демонстрирует то, что многие европейские лидеры до сих пор отказываются признавать: одних лишь негативных стимулов недостаточно для прекращения войны», — написал он.
По словам эксперта, это особенно важно, когда речь идет о санкциях и других ограничениях.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что письмо Зеленского Путину является хорошей инициативой и может привести к возобновлению переговоров. Он отметил, что Франция всегда поддерживала проведение прямых российско-украинских переговоров.