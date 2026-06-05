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16:39, 5 июня 2026Мир

В письме Зеленского Путину увидели провал стратегии ЕС по давлению на Россию

Эпископос: Письмо Зеленского Путину обличает провал стратегии по давлению на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, обличает провал европейской стратегии по давлению на Москву. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.

«Это письмо демонстрирует то, что многие европейские лидеры до сих пор отказываются признавать: одних лишь негативных стимулов недостаточно для прекращения войны», — написал он.

По словам эксперта, это особенно важно, когда речь идет о санкциях и других ограничениях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что письмо Зеленского Путину является хорошей инициативой и может привести к возобновлению переговоров. Он отметил, что Франция всегда поддерживала проведение прямых российско-украинских переговоров.

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