Макрон оценил письмо Зеленского Путину

Марон: Письмо Зеленского Путину является хорошей инициативой

Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является хорошей инициативой и может привести к возобновлению переговоров. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — подчеркнул он.

По словам Макрона, Франция всегда поддерживала проведение прямых российско-украинских переговоров. Он понадеялся, что письмо украинского лидера может привести к прогрессу в мирном урегулировании.

В конце мая Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они, в частности, обсуждали вопросы безопасности в регионе.

Вечером в четверг, 4 июня, Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, предложил российскому лидеру провести встречу в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.