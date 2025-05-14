Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 14 мая 2025Россия

Госдума одобрила одно решение относительно работы мигрантов в российских регионах

ГД одобрила возможность работать мигрантам по одному патенту в соседних регионах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила одно решение относительно работы мигрантов в российских регионах. Речь идет о возможности работать по одному патенту в соседних областях, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, иностранные специалисты смогут работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Обязательным условием такого трудоустройства будет наличие соглашения между этими субъектами, которое смогут заключить высшие должностные лица регионов.

Работодателей при этом хотят обязать подавать в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности уведомления о том, что привлекли иностранного специалиста к работе в двух регионах одновременно.

Ранее в Госдуме захотели ввести для россиян «платеж за бдительность», начисляемый за достоверную информацию о нарушениях миграционного законодательства приезжими из других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский город остался без воды

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В Днепропетровской области приготовились к расширению районов эвакуации

    60-летняя супермодель показала лицо без макияжа

    Генсек НАТО заявил об окне возможностей для урегулирования украинского конфликта

    В России обнаружили новый вид рыб

    В российском регионе при столкновении автобуса и двух машин пострадали 17 человек

    15-летняя дочь Юлии Пересильд рассказала об измене в отношениях

    В российском регионе пьяный водитель слетел с дороги и врезался в могилу на кладбище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости