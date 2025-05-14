Госдума одобрила одно решение относительно работы мигрантов в российских регионах

ГД одобрила возможность работать мигрантам по одному патенту в соседних регионах

Госдума в первом чтении одобрила одно решение относительно работы мигрантов в российских регионах. Речь идет о возможности работать по одному патенту в соседних областях, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, иностранные специалисты смогут работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Обязательным условием такого трудоустройства будет наличие соглашения между этими субъектами, которое смогут заключить высшие должностные лица регионов.

Работодателей при этом хотят обязать подавать в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности уведомления о том, что привлекли иностранного специалиста к работе в двух регионах одновременно.

Ранее в Госдуме захотели ввести для россиян «платеж за бдительность», начисляемый за достоверную информацию о нарушениях миграционного законодательства приезжими из других стран.