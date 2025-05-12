В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о нелегальных мигрантах

В Госдуме захотели ввести для россиян «платеж за бдительность», начисляемый за достоверную информацию о нарушениях миграционного законодательства приезжими из других стран. Соответствующее предложение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, подготовленное депутатами фракции «Новые люди», оказалось в распоряжении РИА Новости.

Как пояснили авторы инициативы, речь идет о денежном вознаграждении за данные о лицах, которым для законного пребывания в России требуются регистрация, патент на трудовую деятельность или действующая виза. Выплаты предлагается производить за каждого выявленного нелегального мигранта.

Депутаты также подчеркнули, что для работы этого механизма необходимо увеличить взыскиваемый с выдворяемых иностранцев штраф более чем в 10 раз — с текущей максимальной суммы 7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. По их мнению, таким образом наказание не будет восприниматься нелегалами как формальность. «Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чье обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта», — считают парламентарии.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить детям нелегальных мигрантов посещать государственные детские сады. Он пояснил, что приезжие, нарушающие миграционное законодательство, часто не имеют необходимых прививок и не проходят обязательные медицинские осмотры, что создает потенциальную угрозу распространения инфекций.