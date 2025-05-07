В России захотели запретить посещение государственных детсадов детям мигрантов

В ГД предложили запретить посещение государственных детсадов детям мигрантов

В России захотели полностью запретить посещение государственных детских садов детям нелегальных мигрантов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает Ura.ru.

Парламентарий объяснил свое предложение тем, что дети, находящиеся в России нелегально, зачастую не имеют необходимых прививок и не проходят обязательные медицинские осмотры, что создает потенциальную угрозу распространения инфекций.

«Любая мера, направленная на защиту здоровья детей, лишней не бывает. А тут приезжают дети из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, непонятно, вакцинированы ли они, в каких условиях живут. Это большой риск», — обозначил Миронов, призвав ужесточить требования в этой сфере.

Идею поддержал член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, введение обязательных медицинских справок для детей мигрантов не гарантирует безопасности, поскольку их могут подделать.

В России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.