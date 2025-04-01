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12:01, 1 апреля 2025Россия

Детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка

В ГД запросили от учителей оценку теста на знание русского для детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. В Госдуме (ГД) запросили от учителей обратную связь — им предложили дать оценку эффективности и качества диагностических материалов, передает ТАСС.

«Предлагаем провести мониторинг результатов предстоящей приемной кампании на предмет оценки эффективности тестирования иностранных граждан на знание русского языка», — заявила вице-спикер ГД, глава комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

Результаты первых тестирований парламентарии намерены обсудить в рамках работы Совета законодателей уже в апреле.

Ранее Рособрнадзор назвал оценку для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов. По словам главы федеральной службы Анзора Музаева, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах, так как в противном случае они не смогут осваивать школьные предметы.

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