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18:04, 18 февраля 2025Россия

Рособрнадзор назвал оценку для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

Рособрнадзор введет удовлетворительную оценку в тестирование детей мигрантов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

В Рособрнадзоре планируют ввести в тестирование детей мигрантов по русскому языку оценку «удовлетворительно», которая будет означать успешное прохождение задания. Об этом заявил глава федеральной службы Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

По его словам, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах, так как в противном случае не сможет осваивать школьные предметы. «У нас нет никаких двойных стандартов по отношению к российским школьникам или мигрантам. Нет поблажек ни тем, ни тем. Есть общие требования в соответствии с федеральными стандартами, с федеральными образовательными программами», — заверил Музаев.

Ранее Рособрнадзор подготовил проект с предложением принимать в школы мигрантов при получении минимум 30 процентов от максимально возможного количества баллов за тест по русскому языку. Эту идею раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который назвал ее девальвацией норм принятого депутатами закона и сравнил такой результат с двойкой. После этого Рособрнадзоре заявили, что проект недоработан и был опубликован по техническим причинам.

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28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Проведение тестирований планируется начать с 1 апреля. Кроме того, перед зачислением в общеобразовательные учреждения будет проверяться законность нахождения ребенка и его родителей на российской территории. Кроме того, в Минпросвещения России захотели наказывать мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу.

ЖЗЛ
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