Мигрантов захотели наказывать за необучение детей русскому языку

В Минпросвещения РФ захотели наказывать мигрантов за необучение детей русскому

Мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу, захотели привлечь к ответственности. Об этом говорится в проекте Минпросвещения России, передает РИА Новости.

В документе говорится, что органы опеки и попечительства, проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, будут уведомлять МВД и комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения родителей или законных представителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка.

Также уточняется, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, однако в процессе обучения появляются обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у него знания русского языка, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее стало известно, что Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. По неподтвержденной информации, основой экзамена может стать тест по русскому языку как иностранному, разработанный в 1992 году.