Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 31 января 2025Россия

Мигрантов захотели наказывать за необучение детей русскому языку

В Минпросвещения РФ захотели наказывать мигрантов за необучение детей русскому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Владислав Воднев

Мигрантов, чьи дети не сдали тестирование по русскому языку и не поступили в школу, захотели привлечь к ответственности. Об этом говорится в проекте Минпросвещения России, передает РИА Новости.

В документе говорится, что органы опеки и попечительства, проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, будут уведомлять МВД и комиссии по делам несовершеннолетних для привлечения родителей или законных представителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка.

Также уточняется, что в случае, если ребенок сдал тестирование на знание русского языка, однако в процессе обучения появляются обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у него знания русского языка, его могут отправить на повторное тестирование.

Ранее стало известно, что Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. По неподтвержденной информации, основой экзамена может стать тест по русскому языку как иностранному, разработанный в 1992 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Над российским регионом сбили восемь украинских беспилотников

      В ООН высказались против убийства гражданского населения в Курской области

      Мигрантов захотели наказывать за необучение детей русскому языку

      Стало известно о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину

      СБУ обвинили в организации концлагеря в Херсоне

      Страны Евросоюза рассорились из-за отправки войск НАТО на Украину

      Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа

      Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая

      В Британии посчитали Украину дырой для денег

      В Польше арестовали двух украинцев за нападение на обменный пункт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше