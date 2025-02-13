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13:09, 13 февраля 2025Россия

Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

Володин назвал фикцией предложение о минимальном балле по русскому для мигрантов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Предложение Рособрнадзора о минимальных баллах тестирования по русскому языку для детей мигрантов, которые хотят поступать в российские школы, является фикцией и формализмом. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отрывок выступления в нижней палате парламента опубликован в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что успешное прохождение теста при 30 процентах верных ответов противоречит закону.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь, при 10-бальной шкале 30 процентах — это в лучшем случае "двойка". Получается формализм, фикция», — сказал Володин.

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Председатель Госдумы напомнил, что закон направлен на то, что ребенок должен знать русский язык. Это, по его словам, позволит ему не испытывать стресс в учебном учреждении, а также не будет создавать проблемы другим детям.

Накануне Рособрнадзор подготовил проект о минимальном балле для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, собирающимися учиться в российских школах. Согласно документу, тест будет считаться пройденным при условии получения минимум 30 процентов от максимально возможного количества баллов.

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