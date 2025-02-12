Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

Рособрнадзор подготовил проект о баллах теста по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор подготовил проект о минимальном балле для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, собирающимися учиться в российских школах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Федеральная служба предлагает считать тест сданным при условии получения минимум 30 процентов от максимально возможного количества баллов. В Рособрнадзоре считают этот порог достаточным для освоения программ начального образования. Аналогичные требования предложено установить для средних и старших классов.

В случае принятия проекта, соответствующий приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года.