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18:38, 12 февраля 2025Россия

Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

Рособрнадзор подготовил проект о баллах теста по русскому для детей мигрантов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Рособрнадзор подготовил проект о минимальном балле для успешного прохождения тестирования по русскому языку детьми мигрантов, собирающимися учиться в российских школах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Федеральная служба предлагает считать тест сданным при условии получения минимум 30 процентов от максимально возможного количества баллов. В Рособрнадзоре считают этот порог достаточным для освоения программ начального образования. Аналогичные требования предложено установить для средних и старших классов.

В случае принятия проекта, соответствующий приказ вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

ЖЗЛ
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