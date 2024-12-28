Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского

Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания языка

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, зачислять в учебные учреждения детей мигрантов теперь можно будет только тогда, когда ребенок пройдет тестирование на знание русского языка. Владение им должно быть достаточным для освоения образовательных программ.

Дети, не прошедшие тестирование, не будут допущены к обучению в школах. Помимо того, закон устанавливает, что дети незаконно находящихся в России мигрантов не могут быть приняты в учебное учреждение.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. По его мнению, в противном случае такие дети будут «болтаться на улице, втягиваться в криминал и никак не станут частью нашего общества».