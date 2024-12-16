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11:59, 16 декабря 2024Россия

В России предложили открыть классы допобучения русскому языку для детей мигрантов

Глава СПЧ Фадеев предложил открыть классы допобучения русскому детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В России предложили открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишут «Ведомости».

По мнению Фадеева, надо отнестись с полной ответственностью к детям, которые уже граждане России, но не знают языка.

«Я никогда не был сторонником привлечения в Россию миллионов и миллионов мигрантов. Но эти дети уже здесь, они уже здесь живут. Некоторые из них уже российские граждане», — отметил глава СПЧ.

При этом он не смог назвать точное число таких детей в России и сроки организации центров по изучению русского языка для них. А идею о том, что родители будут сами заниматься образованием детей, эксперт назвал рискованной.

«Боюсь, что так сделают не все и часть детей будут, простите, болтаться на улице, втягиваться в криминал и уж никак не станут частью нашего общества», — заключил Фадеев.

В начале ноября президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. 11 декабря Госдума приняла закон о запрете брать в школы детей без знания русского.

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