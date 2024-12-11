Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Володин: Госдума приняла закон о запрете брать в школы детей без знания русского

Госдума приняла закон, который запрещает принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка.

К посту приложено изображение с результатами голосования, согласного которому инициативу поддержали 409 из 410 парламентариев. Один депутат выступил против новых правил.

Володин также подчеркнул, что с начала 2024 года Госдума приняла по инициативе депутатов уже 14 федеральных законов, направленных на изменение миграционной политики и борьбу с нелегальными мигрантами.

Законопроект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов внесли в Госдуму 25 ноября. Документ получил поддержку правительства России. Однако в кабмине указали на необходимость ряда поправок, чтобы согласовать инициативу с федеральным законом «Об образовании», в котором подчеркивается, что право на бесплатное обучение в российских общеобразовательных учреждениях имеют граждане всех стран СНГ.

Ранее о необходимости выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.