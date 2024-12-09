Правительство оценило проект о запрете принимать в школы детей без знания русского языка

Правительство РФ поддержало запрет принимать в школы детей без знания русского

В правительстве России поддержали законопроект о запрете принимать в школы детей без знания русского языка. Оценка инициативы дана в отзыве кабинета министров Российской Федерации (РФ), который имеется в распоряжении ТАСС.

При этом в документе подчеркивается, что в законопроект следует внести правки, так как отказ принимать в школу детей на основании результатов тестирования по русскому языку не полностью согласуется с федеральным законом «Об образовании», согласно которому граждане стран СНГ имеют право на бесплатное обучение в общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, кабмин считает необходимым доработать определение правового положения несовершеннолетних иностранцев, которым откажут в устройстве в школу по результатам теста. В правительстве также подчеркнули, что инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета, однако в законопроекте источники финансирования не указаны.

Законопроект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей-мигрантов внесли в Госдуму 25 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов. Глава государства подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.