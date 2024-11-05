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16:56, 5 ноября 2024Россия

Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов

Путин: нужно разработать подход к работе с не знающими русского детьми мигрантов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов. Так о проблеме таких детей высказался президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Как заявил глава государства, подход к таким детям должен работать на федеральном уровне. «Прошу коллег представить соответствующие предложения», — обратился он к участникам Совета по русскому языку и языкам народов России. Путин добавил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

В то же время российский лидер предостерег популяризаторов русского языка от повторения ошибок советской коренизации и отметил, что в СССР жителей Донбасса насильно заставляли учить украинский язык.

Совет по русскому языку был создан в августе 2024 года. Председателем органа назначили советника Путина Елену Ямпольскую. В его состав, среди прочих, вошли актер Сергей Безруков и декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

ЖЗЛ
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